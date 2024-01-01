Toyota може відродити Celica

Як повідомляє Carcoops, у звіті вказано, що авто обладнають 2,0-літровим бензиновим чотирициліндровим двигуном й системою повного приводу Toyota GR-Four. Торік очільник Toyota Акіо Тойода висловив інтерес до створення нових поколінь Celica та MR2, чим спровокував велику кількість чуток і спекуляцій.

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Спершу подейкували, що нова Celica стане електричним спортивним авто, яке буде подібним до концепції Lexus LF-ZC. Однак, останні заяви Toyota спростували ці чутки. Нещодавно Toyota, Subaru та Mazda уклали угоду про створення ДВЗ нового покоління.

Toyota Celica GT-Four в кузовах ST 165, ST 185 й ST 205

До того ж представники Toyota підтвердили, що інженери компанії вже працюють над новими 1,5- та 2,0-літровим чотирициліндровими двигунами, які підтримують електрифікацію та сумісні з альтернативним паливом. Ймовірно, такий двигун отримає майбутня Celica.

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У звіті Japan's Best Car стверджується, що розробка мотора для новинки завершена й він матиме потужність близько 400 к.с. Інформації про стилістику моделі поки немає, але, ймовірно, вона збереже низький силует з агресивним дизайном. Подейкують, що презентація новинки запланована в рамках Токійського автосалону наступного року.