Как ни странно, стоят они дороже версий с сиденьями заднего ряда.

Внешне Toyota Yaris ECOVan выглядит идентично обычному пассажирскому супер-мини, названному автомобилем 2021 года в Европе. Но внутри это компактный коммерческий автомобиль с приличным для своих габаритов объемом багажника.

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Пока Yaris ECOVan предлагается только в Испании, где модель доступна в двух комплектациях. Стандартное оборудование базового Business Plus включает системы Toyota Safety Sense ADAS, 7-дюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы, светодиодные фары, кондиционер и 15-дюймовые легкосплавные диски. Версия Active Tech добавляет светодиодные задние фонари, 8-дюймовый сенсорный экран с камерой заднего вида, доступ в салон и запуск мотора без ключа, а также обтянутый кожей руль.

При этом стоит Yaris ECOVan дороже, за пятиместный Yaris – на 1300 евро. Это означает, что крохотный коммерческий фургон стоит от 23 373 евро за версию Business Plus и от 24 498 евро – за Active Tech.

LCV-версия лишена заднего ряда сидений, благодаря чему создано грузовое пространство от двери багажника до спинок передних кресел. Багажный отсек имеет объем 0,9 м3, а его пол сделан из дерева и покрыт прочным текстурированным резиновым ковриком. Также между сиденьями и багажником появилась металлическая сетка способна удержать груз весом до 450 килограммов. В результате, вместо скромных 286 литров пассажирской версии, багажник Yaris ECOVan вмещает 720 литров клади.

Хотя пассажирская версия Yaris продается в Европе с 1-литровыми и 1,5-литровым бензиновыми двигателями, ECOVan доступен исключительно в гибридной версии, что позволяет ему свободно передвигаться в центре Мадрида. Этот силовой агрегат сочетает трехцилиндровый 1,5-литровый двигатель с электромотором и имеет общую производительность в 114 лошадиных сил и 120 ньютон-метров, которые поступают на переднюю ось через автоматическую коробку передач e-CVT.

Фото: Toyota Yaris ECOVan / MotorPasion