Як не дивно, коштують вони дорожче за версії з сидіннями заднього ряду.

Зовні Toyota Yaris ECOVan виглядає ідентично звичайному пасажирському суперміні, названому Автомобілем 2021 року в Європі. Але всередині це компактний комерційний автомобіль з пристойним для своїх габаритів об’ємом багажника.

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Поки що Yaris ECOVan пропонується лише в Іспанії, де модель доступна у двох комплектаціях. Стандартне обладнання базового Business Plus включає системи Toyota Safety Sense ADAS, 7-дюймовий сенсорний екран для інформаційно-розважальної системи, світлодіодні фари, кондиціонер та 15-дюймові легкосплавні диски. Версія Active Tech додає світлодіодні задні ліхтарі, 8-дюймовий сенсорний екран з камерою заднього виду, доступ в салон та запуск мотора без ключа, а також обтягнуте шкірою кермо.

При цьому коштує Yaris ECOVan дорожче, за п'ятимісний Yaris – на 1300 євро. Це означає, що крихітний комерційний “фургон” коштує від 23 373 євро за версію Business Plus та від 24 498 євро – за Active Tech.

LCV-версія позбавлена заднього ряду сидінь, завдяки чому утворено вантажний простір від двері багажника до спинок передніх крісел. Багажний відсік має об’єм 0,9 м³, а його підлога зроблена з дерева і вкрита міцним текстурованим гумовим килимком. Також між сидіннями та багажником з’явилась металева сітка, здатна утримати вантаж вагою до 450 кілограмів. В результаті, замість скромних 286 літрів пасажирської версії, багажник Yaris ECOVan вміщує 720 літрів поклажі.

Хоча пасажирська версія Yaris продається в Європі з 1-літровими та 1,5-літровим бензиновими двигунами, ECOVan доступний виключно в гібридній версії, що дозволяє йому вільно пересуватися у центрі Мадрида. Цей силовий агрегат поєднує трициліндровий 1,5-літровий двигун з електромотором і має загальну продуктивність у 114 кінських сил і 120 ньютон-метрів, які надходять на передню вісь через автоматичну коробку передач e-CVT.

Фото: Toyota Yaris ECOVan / MotorPasion