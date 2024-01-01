Toyota объявила об остановке продаж двух крупнейших внедорожников

Toyota сообщила, что левая шторка безопасности может не развернуться во время ДТП, создавая риск получения серьезных травм, ведь расположена на уровне окна и головы водителя и предназначена для защиты верхней части тела.

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Как передает Motor1, в целом речь идет об отзыве около 145 000 новых внедорожников, а текущие владельцы этих моделей в августе получат специальное уведомление и алгоритм действий для исправления проблемы, ведь сейчас инженеры Toyota выясняют возможную причину дефекта.

Lexus TX

Grand Highlander и Lexus LX, изготавливаются на одном заводе в Принстоне, штат Индиана. Сообщается, что компания продала около 48 840 единиц Grand Highlander и 18 965 экземпляров Lexus TX с момента начала продаж.

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Оба кроссовера в базовой версии используют 2,4-литровый двигатель с турбонаддувом, однако, высшие комплектации предлагаются в различных гибридных вариантах. В частности, Grand Highlander имеет версию Hybrid Max мощностью 362 лошадиные силы, а TX имеет опцию PHEV мощностью до 406 л.с. Стоимость в США начинается от 44 715 долларов за Grand Highlander и 55 050 долларов за Lexus TX.