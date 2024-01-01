Toyota оголосила про зупинку продажу двох найбільших позашляховиків

Toyota повідомила, що ліва шторка безпеки може не розгорнутись під час ДТП, створюючи ризик отримання серйозних травм, адже розташована на рівні вікна та голови водія й призначена для захисту верхньої частини тіла.

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Як передає Motor1, загалом йдеться про відкликання близько 145 000 нових позашляховиків, а поточні власники цих моделей у серпні отримають спеціальне сповіщення та алгоритм дій для виправлення проблеми, адже наразі інженери Toyota з’ясовують можливу причину дефекту.

Lexus TX

Grand Highlander та Lexus LX, виготовляються на одному заводі в Прінстоні, штат Індіана. Повідомляється, що компанія продала близько 48 840 одиниць Grand Highlander та 18 965 екземплярів Lexus TX з моменту початку продажів.

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Обидва кросовери у базовій версії використовують 2,4-літровий двигун з турбонаддувом, проте, вищі комплектації пропонуються у різних гібридних варіантах. Зокрема, Grand Highlander має версію Hybrid Max потужністю 362 кінські сили, а TX має опцію PHEV потужністю до 406 к.с. Вартість у США починається від 44 715 доларів за Grand Highlander й 55 050 доларів за Lexus TX.