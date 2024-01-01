Toyota останавливает выпуск двух моделей из-за сфабрикованных тестов на безопасность

Как сообщает Carscoops, речь идет о производстве минивэнов Noah и Voxy. После того как правительство Японии разоблачило факт фальсификации тестов на безопасность автомобилей Toyota, Mazda, Suzuki и Honda, автопроизводители стали объектами дополнительных проверок.

Читайте также: Toyota и Mazda признали, что подделывали результаты проверки на безопасность собственных автомобилей

В результате расследования оказалось, что 7 новых моделей Toyota, которые не попали в предыдущую партию, также оценивались с нарушением. Сообщается, что компания не использовала серийный навигационный дисплей во время тестирования защиты пассажиров на минивэнах Toyota Noah / Voxy и Suzuki Landy, что противоречит правилам.

Несерийные детали также устанавливались для тестов других моделей, в частности, Toyota Harrier (внутренний кронштейн передних дверей) и Lexus LM (обшивка задних дверей), которые состоялись в 2022 году. Кроме этого, незначительные нарушения обнаружили в таких моделях, как Toyota Camry / Daihatsu Altis (2017), Toyota RAV4 (2017), Lexus RX (2015), Toyota Prius / Daihatsu Mebius (2014).

Большинство моделей предлагались для зарубежных рынков и уже сняты с производства, поэтому Toyota говорит, что владельцы могут в дальнейшем их использовать и что масштаб проблемы с фальсификациями не так значителен. Несмотря на это, правительство Японии настояло на приостановлении производства минивэнов Noah и Voxy, поскольку они предлагаются на японском рынке.

Также интересно: Toyota Land Cruiser 250 получил бюджетную версию: как она выглядит

Toyota говорит, что возобновит производство "как только модели будут соответствовать определенным стандартам". Что касается предыдущей остановки производства Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross для японского рынка, автопроизводитель говорит, что поставки возобновятся в сентябре. В то же время Automotive News сообщает, что приостановление производства привело к 13-процентному падению глобального производства Toyota в июне прошлого года и может повлиять на квартальные прибыли.