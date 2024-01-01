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Toyota зупиняє випуск двох моделей через сфабриковані тести на безпеку

Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії змусило компанію призупинити виробництво двох мінівенів, які продаються на місцевому ринку, через виявлені порушення в ходу перевірки на безпечність авто.
Toyota призупинить випуск двох моделей через порушення в перевірках на безпеку - Auto24

ФОТО: з відкритих джерел|

Toyota Noah

Данило Северенчук
logo4 серпня, 17:00
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Як повідомляє Carscoops, йдеться про виробництво мінівенів Noah і Voxy. Після того, як уряд Японії викрив факт фальсифікації тестів на безпеку автомобілів Toyota, Mazda, Suzuki та Honda, автовиробники стали об’єктами додаткових перевірок.

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В результаті розслідування виявилось, що 7 нових моделей Toyota, які не потрапили до попередньої партії, також оцінювались з порушенням. Повідомляється, що компанія не використовувала серійний навігаційний дисплей під час тестування захисту пасажирів на мінівенах Toyota Noah / Voxy і Suzuki Landy, що суперечить правилам.

Несерійні деталі також встановлювались для тестів інших моделей, зокрема, Toyota Harrier (внутрішній кронштейн передніх дверей) і Lexus LM (обшивка задніх дверей), які відбулися в 2022 році. Окрім цього, незначні порушення виявили в таких моделях, як Toyota Camry / Daihatsu Altis (2017), Toyota RAV4 (2017), Lexus RX (2015), Toyota Prius/ Daihatsu Mebius (2014).

Більшість моделей пропонувались для закордонних ринків і вже зняті з виробництва, тому Toyota каже, що власники можуть надалі їх використовувати й що масштаб проблеми з фальсифікаціями не такий значний. Попри це, уряд Японії наполіг на призупиненні виробництва мінівенів Noah і Voxy, оскільки вони пропонуються на японському ринку.

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Toyota каже, що відновить виробництво «як тільки моделі відповідатимуть визначеним стандартам». Що стосується попередньої зупинки виробництва Corolla Fielder, Corolla Axio і Yaris Cross для японського ринку, автовиробник каже, що поставки відновляться у вересні. Водночас Automotive News повідомляє, що призупинення виробництва призвело до 13-відсоткового падіння глобального виробництва Toyota у червні минулого року та може вплинути на квартальні прибутки.

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