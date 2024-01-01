Toyota зупиняє випуск двох моделей через сфабриковані тести на безпеку

Як повідомляє Carscoops, йдеться про виробництво мінівенів Noah і Voxy. Після того, як уряд Японії викрив факт фальсифікації тестів на безпеку автомобілів Toyota, Mazda, Suzuki та Honda, автовиробники стали об’єктами додаткових перевірок.

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В результаті розслідування виявилось, що 7 нових моделей Toyota, які не потрапили до попередньої партії, також оцінювались з порушенням. Повідомляється, що компанія не використовувала серійний навігаційний дисплей під час тестування захисту пасажирів на мінівенах Toyota Noah / Voxy і Suzuki Landy, що суперечить правилам.

Несерійні деталі також встановлювались для тестів інших моделей, зокрема, Toyota Harrier (внутрішній кронштейн передніх дверей) і Lexus LM (обшивка задніх дверей), які відбулися в 2022 році. Окрім цього, незначні порушення виявили в таких моделях, як Toyota Camry / Daihatsu Altis (2017), Toyota RAV4 (2017), Lexus RX (2015), Toyota Prius/ Daihatsu Mebius (2014).

Більшість моделей пропонувались для закордонних ринків і вже зняті з виробництва, тому Toyota каже, що власники можуть надалі їх використовувати й що масштаб проблеми з фальсифікаціями не такий значний. Попри це, уряд Японії наполіг на призупиненні виробництва мінівенів Noah і Voxy, оскільки вони пропонуються на японському ринку.

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Toyota каже, що відновить виробництво «як тільки моделі відповідатимуть визначеним стандартам». Що стосується попередньої зупинки виробництва Corolla Fielder, Corolla Axio і Yaris Cross для японського ринку, автовиробник каже, що поставки відновляться у вересні. Водночас Automotive News повідомляє, що призупинення виробництва призвело до 13-відсоткового падіння глобального виробництва Toyota у червні минулого року та може вплинути на квартальні прибутки.