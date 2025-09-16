Toyota открыла заказы на электромобиль e-Palette

При всем этом разнообразии ценник на новичка в любой из перечисленных версий начинается с почти 200 000 долларов, что не совсем дешево.

Однако по сообщению на сайте Toyota, заказ на этот беспилотный электробус e-Palette компания открыла 15 сентября именно с такой начальной ценой – от 29 000 000 японских иен, что в конвертации будет 197 865 долларов.

В целом из-за гибкого использования e-Palette можно смело обозначать как универсальное транспортное средство, которое может менять профильное назначение в течение дня. Например, утром он может работать как шаттл-автобус, днем превращаться в мобильную кофейню или магазин, а вечером использоваться для просмотра спортивных трансляций или как кинотеатр.

Небольшая партия этих машин была выпущена для перевозки спортсменов на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, и только в сентябре нынешнего года автономный электромобиль стал доступен для заказа.

Сначала предлагается автоматизированное вождение 2-го уровня, но через два года эти машины будут иметь систему автономного вождения 4-го уровня, то есть уже с 2027 года водители на такой транспорт не потребуются. Ожидается, что широкая презентация этого беспилотника состоится на новой Toyota Arena Tokyo, открытие которой запланировано на 3 октября.

Toyota заявила, что автомобиль e-Palette EV оснащен литий-ионной батареей емкостью 72,82 кВт-ч. Он имеет запас хода около 250 км. Способен зарядиться до 80% примерно за 40 минут. Максимальная скорость транспортного средства – 80 км/ч.

Электробус имеет размеры 4 950 мм в длину, 2 080 мм в ширину и 2 650 мм в высоту, что значительно больше, чем у большинства электрических фургонов.