Toyota відкрила замовлення на електромобіль e-Palette

При всьому цьому розмаїтті цінник на новачка у будь-якій з перерахованих версій розпочинається з майже 200 000 доларів, що не зовсім дешево.

Однак за повідомленням на сайті Toyota, замовлення на цей безпілотний електробус e-Palette компанія відкрила 15 вересня сама з такою початковою ціною – від 29 000 000 японських єн, що в конвертації буде 197 865 доларів.

Загалом через гнучке використання e-Palette можна сміливо позначати як універсальний транспортний засіб, що може змінювати профільне призначення упродовж дня. Наприклад, вранці він може працювати як шатл-автобус, вдень перетворюватися на мобільну кав'ярню або магазин, а ввечері використовуватися для перегляду спортивних трансляцій чи як кінотеатр.

Інфографіка: Toyota, українська версія – Авто24

Невелика партія цих машин була випущена для перевезення спортсменів на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році, і тільки у вересні нинішнього року автономний електромобіль став доступний для замовлення.

Спочатку пропонується автоматизоване водіння 2-го рівня, але через два роки ці машини матимуть систему автономного водіння 4-го рівня, тобто вже з 2027 року водії на такий транспорт не будуть потрібні. Очікується, що широка презентація цього безпілотника відбудеться на новій Toyota Arena Tokyo, відкриття якої заплановане на 3 жовтня.

Фото: Toyota

Toyota заявила, що автомобіль e-Palette EV оснащений літій-іонною батареєю місткістю 72,82 кВт-год. Він має запас ходу близько 250 км. Спроможний зарядитися до 80% приблизно за 40 хвилин. Максимальна швидкість транспортного засобу – 80 км/год.

Електробус має розміри 4 950 мм у довжину, 2 080 мм у ширину та 2 650 мм у висоту, що значно більше, ніж у більшості електричних фургонів.