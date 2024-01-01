Toyota планирует создавать спортивные автомобили вместе с другим автопроизводителем

Слухи о том, что компания намерена возродить MR 2 и Celica до сих пор не угасают, однако, руководство Toyota не сможет самостоятельно создать новые генерации этих моделей, ведь они требуют разработки совершенно новой платформы.

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Как сообщает Motor1, президент Gazoo Racing Томоя Такахаши, в своем интервью подтвердил, что новые спортивные автомобили вскоре пополнят линейку. Однако, он также добавил, что ожидаемые расходы значительно превышают возможности Toyota, поэтому сотрудничество с другими производителями неизбежно.

"Рынок спортивных автомобилей сокращается в будущем. Мы не можем поддерживать спортивные автомобили как один бренд, Toyota. Сотрудничество между брендами будет увеличиваться в будущем", — сказал Такахаши.

Пока неизвестно с каким именно автопроизводителем Toyota заключит соглашение. Такахаши также добавил, что “миссия Toyota заключается в том, чтобы защитить автолюбителей”, поэтому компания будет сотрудничать с другими производителями, чтобы распределить расходы и сделать проект спортивного автомобиля финансово осуществимым.

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Возможно, Toyota объединит усилия с Mazda, ведь компании уже сотрудничают в проекте по разработке двигателей внутреннего сгорания нового поколения. Ранее Mazda построила 124 Spider на базе Miata для Fiat, поэтому, компания может еще раз быть заинтересована в подобном сотрудничестве, тем более с таким гигантом, как Toyota.