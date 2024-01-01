Toyota планує створювати спортивні автомобілі разом з іншим автовиробником

Чутки про те, що компанія має намір відродити MR 2 та Celica й досі не згасають, проте, керівництво Toyota не зможе самотужки створити нові генерації цих моделей, адже вони потребують розробки абсолютно нової платформи.

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Як повідомляє Motor1, президент Gazoo Racing Томоя Такахаші, у своєму інтерв’ю підтвердив, що нові спортивні автомобілі незабаром поповнять лінійку. Проте, він також додав, що очікувані витрати значно перевищують можливості Toyota, тому співпраця з іншими виробниками неминуча.

«Ринок спортивних автомобілів скорочується в майбутньому. Ми не можемо підтримувати спортивні автомобілі як один бренд, Toyota. Співпраця між брендами збільшуватиметься в майбутньому», - сказав Такахаші.

Поки невідомо з яким саме автовиробником Toyota укладе угоду. Такахаші також додав, що “місія Toyota полягає в тому, аби захистити автолюбителів”, тому компанія буде співпрацювати з іншими виробниками, щоб розподілити витрати та зробити проєкт спортивного автомобіля фінансово здійсненним.

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Можливо, Toyota об’єднає зусилля з Mazda, адже компанії вже співпрацюють у проєкті з розробки двигунів внутрішнього згорання нового покоління. Раніше Mazda побудувала 124 Spider на базі Miata для Fiat, тому, компанія може ще раз бути зацікавлена в подібній співпраці, тим паче з таким гігантом, як Toyota.