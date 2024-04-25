Японский производитель автомобилей еще не объявил подробную информацию ни об одной из моделей, но уже нацелился продавать оба BEV в Китае за каких-то 10-12 месяцев.

В прошлом году Toyota предварительно представила эти два электрических внедорожника bZ Sport Cross Concept и bZ FlexSpace Concept. При этом bZ3C был разработан вместе с BYD и FAW, а bZ3X – с помощью Guangzhou Automobile Group. Поскольку в Украине достаточно популярны электромобили мировых брендов из Китая, есть большая вероятность, что вскоре эти два авто появятся и у нас на рынке, стараниями "серых" дилеров.

Сейчас эти две японско-китайские электрические модели Toyota получили окончательное название bZ3C и bZ3X и дебютировали на Пекинском автосалоне Auto China 2024. Toyota намерена продавать оба на китайском рынке со следующего года.

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Премьеры на автосалоне объявлены без детализации характеристик – ни относительно их электрических силовых агрегатов, ни аккумуляторных батарей. Ценник также предварительно не озвучивается.

В салоне bZ3C доминирует массивный центральный информационно-развлекательный дисплей в центре приборной панели, что присуще большинству BEV. В целом салон имеет простой и минималистичный дизайн.

Салон bZ3X кажется гораздо просторнее, чем у его брата bZ3C. Здесь также большой информационно-развлекательный дисплей. Бросаются в глаза двухспицевый руль, цифровой блок измерительных приборов и две беспроводные зарядные панели для телефонов. Также была установлена широкая панорамная стеклянная крыша.

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Оба электромобиля имеют знакомые черты и похожи на новый Prius. bZ3C получил кроссоверную форму в соответствии с концепцией "перезагрузки". Хотя bZ3X больше похож на внедорожник, чем его собрат, и на самом деле имеет силуэт Fortuner, если смотреть на него под определенными углами. Это также обещает большое внутреннее пространство.

Среди самых ярких внешних элементов – острые светодиодные дневные ходовые огни и одинарный светодиодный задний фонарь. Разработчики похвастались, что обе модели "оснащены новейшими системами помощи водителю".

Фото: Toyota