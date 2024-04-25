Японський виробник автомобілів ще не оголосив детальну інформацію про жодну з моделей, але вже націлився продавати обидва BEV в Китаї за якихось 10-12 місяців.

Торік Toyota попередньо представила ці два електричні позашляховики bZ Sport Cross Concept і bZ FlexSpace Concept. При цьому bZ3C був розроблений разом з BYD і FAW, а bZ3X – за допомогою Guangzhou Automobile Group. Оскільки в Україні досить популярні електромобілі світових брендів з Китаю, є велика ймовірність, що невдовзі ці два авто з’являться і у нас на ринку, стараннями “сірих” дилерів.

Наразі ці дві японсько-китайські електричні моделі Toyota отримали остаточну назву bZ3C і bZ3X та дебютували на Пекінському автосалоні Auto China 2024. Toyota має намір продавати обидва на китайському ринку з наступного року.

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Уся літня лінійка шин Continental створена для використання на важких автомобілях – з електричним приводом, великих, рамних позашляховиках або пікапах. Рекламна інформація

Прем’єри на автосалоні оголошені без деталізації характеристик – ні щодо їх електричних силових агрегатів, ні акумуляторних батарей. Цінник також попередньо не озвучується.

У салоні bZ3C домінує масивний центральний інформаційно-розважальний дисплей у центрі приладової панелі, що притаманно більшості BEV. Загалом салон має простий і мінімалістичний дизайн.

Салон bZ3X здається набагато просторішим, ніж у його брата bZ3C. Тут також великий інформаційно-розважальний дисплей. Впадають в око двоспицеве кермо, цифровий блок вимірювальних приладів і дві бездротові зарядні панелі для телефонів. Також було встановлено широкий панорамний скляний дах.

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Обидва електромобілі мають знайомі риси та схожі на новий Prius. bZ3C отримав кросоверну форму відповідно до концепції «перезавантаження». Хоча bZ3X більше схожий на позашляховик, ніж його побратим, і насправді має силует Fortuner, якщо дивитися на нього під певними кутами. Це також обіцяє великий внутрішній простір.

Серед найяскравіших зовнішніх елементів — гострі світлодіодні денні ходові вогні та одинарний світлодіодний задній ліхтар. Розробники похвалилися, що обидві моделі "оснащені найновішими системами допомоги водієві".

Фото: Toyota