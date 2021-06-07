Ожидание почти закончилось – новое поколение популярного внедорожника представят в онлайн-формате уже послезавтра.

Новый Land Cruiser на тизерных видео номер три и номер четыре показывает свои светодиодные огни фар и фонарей. Флагманский внедорожник LC300 представят в среду, 9 июня, в ходе онлайн-трансляции с Ближнего Востока.

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Toyota не желает делиться какими-либо техническими характеристиками, связанными с Land Cruiser следующего поколения, но, как вы, вероятно, уже знаете, большинство из них попали во всемирную паутину. А шпионские фото уже раскрыли внешность новинки.

Известно, что LC 300 перешел на платформу TNGA-F, с которой потерял двигатели V8, на смену которым придут 3,5-литровый бензиновый турбомомтор V6 и 3,3-литровый дизельный V6. Первый будет иметь отдачу около 410 лошадиных сил и 650 ньютон-метров, а второй – около 302 сил и 700 ньютон-метров. Оба мотора будут сочетаться с 10-скоростной автоматической трансмиссией с приводом на обе оси.



Ожидается множество технических изменений и нововведений, однако новый Land Cruiser должен сохранить рамную конструкцию и отличные качества комфорта и проходимости на бездорожье.