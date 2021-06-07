Очікування майже скінчилось – нове покоління популярного позашляховика представлять в онлайн-форматі вже післязавтра.

Новий Land Cruiser на тізерних відео номер три та номер чотири показує свої світлодіодні вогні фар та ліхтарів. Флагманський позашляховик LC300 представлять у середу, 9 червня, в ході онлайн-трансляції з Близького Сходу.

Дізнайтесь також: BMW розкрила усі подробиці та ціни електричного седана i4

Toyota не бажає ділитися будь-якими технічними характеристиками, пов'язаними з Land Cruiser наступного покоління, але, як ви, мабуть, вже знаєте, більшість із них потрапили у всесвітню павутину. А шпигунські фото вже розкрили зовнішність новинки.

Відомо, що LC 300 перейшов на платформу TNGA-F, з якою втратив двигуни V8, на зміну яким прийдуть 3,5-літровий бензиновий турбомомтор V6 і 3,3-літровий дизельний V6. Перший матиме віддачу близько 410 кінських сил 650 ньютон-метрів, а другий – близько 302 сил і 700 ньютон-метрів. Обидва мотори поєднуватимуться з 10-швидкісною автоматичною трансмісією з приводом на обидві осі.



Очікується безліч технічних змін та нововведень, однак новий Land Cruiser повинен зберегти рамну конструкцію та відмінні якості комфорту і прохідності на бездоріжжі.