Это 5,3-километровый трек, который повторяет "Зеленый Ад".

Нордшляйфе – самый сложный участок легендарной гоночной трассы Нюрбургринг. Это "Северная петля" или "Зеленый ад". Здесь проявляют себя лучшие гонщики, а еще тестируют свои новинки несколько европейских производителей. Но Германия далеко от Японии.

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Недавно в префектуре Айчи в Японии появилась уменьшенная копия Нордшляйфе, построенная Toyota Motor Corporation. Автодром получил название Toyota Technical Center Shimoyama. Он создан для скоростного тестирования автомобилей и сейчас работает еще не в полную силу.

Завершение проекта трека запланировано на 2023 год, когда весь комплекс будет готов принимать гостей. К этому времени на треке будут только проводить испытания специалисты "Тойоты".

Фото: Toyota Technical Center Shimoyama / Toyota

"На основе нашего опыта мы повторили различные дороги в мире на новом тестовом треке, где сможем проводить испытания в условиях различных стран мира, что позволит тщательно оттачивать каждую из наших моделей", – сказал президент Toyota Акио Тойода.

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