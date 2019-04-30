Це 5,3-кілометровий трек, що повторює "Зелене Пекло".

Нордшляйфе – найскладніша ділянка легендарної гоночної траси Нюрбургрінг. Це “Північна петля” або “Зелене пекло”. Тут проявляють себе кращі гонщики, а ще тестують свої новинки кілька європейських виробників. Та Німеччина далеко від Японії.

Також цікаво: Гран Прі Азербайджана 2019 стало посміховиськом, навіть не розпочавшись (відео)

Нещодавно у префектурі Айчі в Японії з’явилась зменшена копія Нордшляйфе, збудована Toyota Motor Corporation. Автодром отримав назву Toyota Technical Center Shimoyama. Він створений для швидкісного тестування автомобілів і зараз працює ще не на повну силу.

Завершення проекту треку заплановано на 2023 рік, коли увесь комплекс буде готовий приймати гостей. А до того часу на треку лиш проводитимуть випробування спеціалісти “Тойоти”.

Фото: Toyota Technical Center Shimoyama / Toyota

“На основі нашого досвіду ми повторили різноманітні дороги в світі на новому тестовому треку, де зможемо проводити випробування в умовах різних країн світу, що дозволить ретельно відточувати кожну з наших моделей”, – сказав президент Toyota Акіо Тойода.

Також цікаво: Перша за 5 сезонів мокра гонка Формула Е на електричних болідах стала справжнім кошмаром для пілотів: відео