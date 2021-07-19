Модель Toyota Aqua – компактный гибридный автомобиль, который выпускается для японского рынка.

Первое поколение Aqua начало продаваться в 2011 году, с тех пор компания продала аж 1,87 миллиона этих автомобилей. Сейчас представлено второе поколение, которое отличается улучшенной экономичностью и набором интересных опций.

Используя платформу TNGA (GA-B), новая Aqua имеет кузов с более высокой жесткостью, что обеспечивает бесшумность и стабильную езду. Колесная база Aqua увеличена на 50 мм, что обеспечивает большее пространство для пассажиров, сидящих на задних сиденьях.

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Среди стандартного оборудования – розетка на 100 В переменного тока мощностью 1500 Вт с аварийным режимом питания, который позволяет прожить в автомобиле некоторое время на случай отключения электроэнергии в городе. Например, питать от этой розетки электрочайник или фен.

Это стало возможным благодаря использованию новой двуполярным никель-водородной аккумуляторной батареи. Новая батарея вдвое мощнее предыдущей и обеспечивает лучшую динамику на электромоторе. Кроме того, режимов, при которых Aqua работает как электромобиль, стало значительно больше, особенно в городских условиях.

В новой Aqua впервые среди автомобилей Toyota использована "педаль комфорта" – педаль газа, которая при отпускании тормозит автомобиль. Такая педаль раньше использовалась только в электромобилях, а не гибридах.

Aqua в стандартной комплектации оснащена последней версией Toyota Safety Sense, которая изобилует передовыми активными функциями безопасности: предотвращает аварии при повороте направо или налево, имеет улучшенный адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в своей полосе, контроллер резкого ускорения из-за неправильного нажатия педали акселератора.

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В салоне – несколько интересных решений для удобства пассажиров. В частности, водительское сиденье может поворачиваться вбок для людей с ограниченной подвижностью, под пассажирским есть специальный мини-багажник, а для кабелей мобильных телефонов предусмотрена специальная ниша. Новый Aqua оснащен большим 10,5-дюймовым дисплеем медиасистемы.

Этот городской автомобильчик может быть как переднеприводным, так и с полным приводом. Цена в Японии начинается от 1 980 000 иен (405 900 грн).