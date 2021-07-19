Модель Toyota Aqua – компактний гібридний автомобіль, який випускається для японського ринку.

Перше покоління Aqua почало продаватись у 2011 році, з того часу компанія продала аж 1,87 мільйона цих автомобілів. Зараз представлено друге покоління, яке відрізняється покращеною економічністю та набором цікавих опцій.

Використовуючи платформу TNGA (GA-B), нова Aqua має кузов з більш високою жорсткістю, що запезпечує безшумність та стабільну їзду. Колісна база Aqua збільшена на 50 мм, що забезпечує як більший простір для пасажирів, що сидять на задніх сидіннях.

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Серед стандартного обладнання - розетка на 100 В змінного струму потужністю 1500 Вт з аварійним режимом живлення, який дозволяє прожити в автомобілі певний час на випадок вимкнення електроенергії у місті. Наприклад, живити від цієї розетки електрочайник чи фен.

Це стало можливим завдяки використанню нової двополярної нікель-водневої акумуляторної батареї. Нова батарея вдвічі потужніша попередньої та забезпечує кращу динаміку на електромоторі. Окрім того, режимів, за яких Aqua працює як електромобіль, стало значно більше, особливо в міських умовах.

У новій Aqua вперше серед автомобілів Toyota використано "педаль комфорту" – педаль газу, яка при відпусканні гальмує автомобіль. Така педаль раніше використовувалась лише в електромобілях, а не гібридах.

Aqua в стандартній комплектації оснащена останньою версією Toyota Safety Sense, яка рясніє передовими активними функціями безпеки: запобігає аваріям при повороті праворуч чи ліворуч, має покращений адаптивний круїз-контроль, асистент утримування у своїй смузі, контролер різкого прискорення через неправильне натискання педалі акселератора.

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В салоні – кілька цікавих рішень для зручності пасажирів. Зокрема, водійське сидіння може повертатись вбік для людей з обмеженою рухливістю, під пасажирським є спеціальний міні-багажник, а для кабелів мобільних телефонів передбачено спеціальну нішу. Новий Aqua оснащений великим 10,5-дюймовим дисплеєм медіасистеми.

Цей міський автомобільчик може бути як передньоприводним, так і з повним приводом. Ціна в Японії починається від 1 980 000 ієн (405 900 грн).