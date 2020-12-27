Гибридный автомобиль очень популярный во всем мире, поэтому продается дороже многих кроссоверов.

Toyota Prius Hybrid – городской пятиместный автомобиль, который выпускается с 1997 года. На рынок США "Тойоты Приус" поставляются в двух версиях: Гибрид и Плагин. Аккумулятор Гибрида восстанавливает свою емкость во время движения транспортного средства за счет рекуперации энергии, а Плагин заряжается от розетки. Первые поколения авто выпускались в кузове седан, следующее (с 2003 по 2015) как лифтбек, а начиная с 2016 – как фастбек.

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Характеристики Toyota Prius Hybrid

Современные авто оснащаются бензиновым двигателем внутреннего сгорания и двумя электрическими моторами, из которых один является тяговым. Бензиновых двигателей два – 1,5 и 1,8 литра. В стандартной комплектации Toyota Prius Hybrid идет с передним приводом, но опционально можно заказать и полный. ДВС и тяговый электромотор передают усилие на передние колеса, а второй электродвигатель – на колеса задней оси. В работу дополнительный мотор включается при старте. Обратите внимание: полноприводная версия авто укомплектована не классической литий-ионной батареей, а никель-мателлогидридной. Она лучше переносит холод. Поэтому в северных регионах Америки большей популярностью пользуются полноприводные гибриды.

Популярные года выпуска

Со страховых аукционов США чаще всего продают Prius Hybrid следующих годов выпуска:



Наиболее целесообразно с экономической точки зрения покупать авто, выпущенные после 2013 года. В этом случае стоимость таможенного оформления в Украине будет ниже, чем машин модельных годов начала 2000-х.

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Цена Prius Hybrid

Мировая пандемия в 2020 году задела многие сферы жизнедеятельности человека. Коснулась она рынка подержанных авто из США. Так, если в начале года Toyota Prius Hybrid на аукционе покупали примерно за 7000 долл., то в апреле-мае цена опустилась до 5000 долл. и ниже. Далее наметился рост, но отметку в 7000 долл. эти авто так и не перешагнули. Сегодня Тойота Приус торгуется в пределах 6500-6700 долл.