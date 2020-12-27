Гібридний автомобіль дуже популярний у всьому світі, тому продається дорожче багатьох кросоверів.

Toyota Prius Hybrid – міський п'ятимісний автомобіль, який випускається з 1997 року. На ринок США "Тойоти Пріус" поставляються в двох версіях: Гібрид і Плагін. Акумулятор Гібрида відновлює свою ємність під час руху транспортного засобу за рахунок рекуперації енергії, а Плагін заряджається від розетки. Перші покоління авто випускалися в кузові седан, наступне (з 2003 по 2015) як ліфтбек, а починаючи з 2016 – як фастбек.

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Характеристики Toyota Prius Hybrid

Сучасні авто оснащуються бензиновим двигуном внутрішнього згоряння і двома електричними моторами, з яких один є тяговим. Бензинових двигунів два – 1,5 і 1,8 літра. У стандартній комплектації Toyota Prius Hybrid йде з переднім приводом, але опціонально можна замовити і повний. ДВС і тяговий електромотор передають зусилля на передні колеса, а другий електродвигун – на колеса задньої осі. У роботу додатковий мотор включається при старті. Зверніть увагу: повнопривідна версія авто укомплектована не класичною літій-іонною батареєю, а нікель-мателлогідрідной. Вона краще переносить холод. Тому в північних регіонах Америки більшою популярністю користуються повнопривідні гібриди.

Популярні роки випуску

Зы страхових аукціонів США найчастіше продають Prius Hybrid наступних років випуску:

Найбільш доцільно з економічної точки зору купувати авто, випущені після 2013 року. В цьому випадку вартість митного оформлення в Україні буде нижче, ніж машини модельних років початку 2000-х.

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Ціна Prius Hybrid

Світова пандемія в 2020 році зачепила багато сфер життєдіяльності людини. Торкнулася вона і ринку старих авто зі США. Так, якщо на початку року Toyota Prius Hybrid на аукціоні купували приблизно за 7 000 дол., То в квітні-травні ціна опустилася до 5 000 дол. І нижче. Далі намітився ріст, але позначку в 7 000 дол. ці авто так і не переступили. Сьогодні Тойота Пріус торгується в межах 6 500-6 700 дол.