Слухи о гибели Toyota как автомобильного лидера в эпоху электрификации оказались сильно преувеличены: японский автопроизводитель сообщил о значительном росте производства и продаж в сентябре и в течение апреля-сентября.

В сентябре сам бренд Toyota продал всего 921 308 автомобилей, что на 11,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Продажи Daihatsu выросли на 2,4% до 71350, чего не скажешь о Hino, где сбыт упал на 11,6% до 11121 единицы. Однако продажи Группы выросли на 10,5% до 1 003 779 единиц. За пределами внутреннего рынка, продажи Toyota вместе с Daihatsu и Hino выросли на 9,3% до 800 591 единиц.

Производственные показатели Toyota также сильны. В сентябре автопроизводитель изготовил 900 919 автомобилей, из них 310 920 произведено в Японии (рост на 12,8%), а 589 999 – за рубежом (уменьшение на 3,6%). Сентябрь стал девятым месяцем подряд, когда производство Toyota растет по сравнению с прошлым годом, но это был второй месяц подряд, когда производство в годовом исчислении уменьшается за пределами Японии.

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В общей сложности за первое полугодие финансового года, продолжающееся с апреля по сентябрь 2023 года, мировые продажи Toyota подскочили до 5 172 387 единиц, что на 9,1% больше, а производство выросло на 12,8% до 5 058 248 единиц.

За период с января по сентябрь мировые продажи выросли на 6,7% по сравнению с прошлым годом до 7571733 единиц, а производство выросло на 10,1% до 7402861 единицы. Производство в Японии стало ключевым фактором для фирмы в этом году: с января оно выросло на 27,3% до 2 500 988 единиц.

Прессбрифинг Toyota по результатам первой половины финансового года. Фото: Toyota

За период с апреля по сентябрь продажи моделей Toyota и Lexus подскочили на 9,4% в Северной Америке, на 7% в Европе, на 17% на Ближнем Востоке и на 22% в Африке.

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В то же время, в период с июля по сентябрь Toyota достигла рекордной операционной прибыли в 9,5 миллиарда долларов, что отмечает удивительный рост на 155,6% по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.

Toyota приписывает значительную часть этого успеха стремительному спросу на ее предложения гибридных автомобилей PHEV, давших 36,4% от общего объема продаж Toyota во всем мире и это на 27,3% больше по отношению к годичной давности.