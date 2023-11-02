Чутки про загибель Toyota як автомобільного лідера в епоху електрифікації виявилися сильно перебільшені: японський автовиробник повідомив про значне зростання виробництва і продажу у вересні та протягом квітня-вересня.

У вересні сам бренд Toyota продав загалом 921 308 автомобілів, що на 11,6% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Продажі Daihatsu зросли на 2,4% до 71 350, чого не скажеш про Hino, де збут впав на 11,6% до 11 121 одиниці. Однак загалом продажі Групи зросли на 10,5% до 1 003 779 одиниць. За межами внутрішнього ринку, продажі Toyota разом з Daihatsu та Hino зросли на 9,3% до 800 591 одиниці.

Виробничі показники Toyota також сильні. У вересні автовиробник виготовив 900 919 автомобілів, з них 310 920 зроблено в Японії (зростання на 12,8%), а 589 999 – за кордоном (зменшення на 3,6%). Вересень став дев'ятим місяцем поспіль, коли виробництво Toyota зростає в порівнянні з минулим роком, але це був другий місяць поспіль, коли виробництво в річному обчисленні зменшується за межами Японії.

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Загалом за перше півріччя фінансового року, що триває з квітня по вересень 2023 року, світові продажі Toyota підскочили до 5 172 387 одиниць, що на 9,1% більше, а виробництво зросло на 12,8% до 5 058 248 одиниць.

За період з січня по вересень світові продажі зросли на 6,7% порівняно з минулим роком до 7 571 733 одиниць, а виробництво зросло на 10,1% до 7 402 861 одиниці. Виробництво в Японії стало ключовим фактором для фірми цього року: з січня воно зросло на 27,3% до 2 500 988 одиниць.

Пресбрифінг Toyota щодо результатів першої половини фінансового року. Фото: Toyota

За період з квітня по вересень продажі моделей Toyota і Lexus підскочили на 9,4% у Північній Америці, на 7% у Європі, на 17% на Близькому Сході та на 22% в Африці.

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Водночас у період з липня по вересень Toyota досягла рекордного операційного прибутку в 9,5 мільярда доларів, що відзначає дивовижне зростання на 155,6% порівняно з попереднім періодом минулого року.

Toyota приписує значну частину цього успіху стрімкому попиту на її пропозиції гібридних автомобілів PHEV, що дали 36,4% від загального обсягу продажів Toyota у всьому світі і це на 27,3% більше відносно річної давнини.