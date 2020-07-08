Гибридный кроссовер оказался не только мощным и быстрым, но и энергоэффективным.

Несколько недель назад Toyota объявила цены на гибридный внедорожник RAV4 Prime и цифры были достаточно приятными. Однако в технических характеристиках новинки не хватало одной важной цифры – показателя электрического диапазона. Государственное природоохранное агентство США заполнило этот пробел.

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Оценки эффективности от United States Environmental Protection Agency или EPA как правило оказываются ниже, чем показатели WLTP, поэтому последние результаты для RAV4 Prime выглядят еще более привлекательно.

По оценке EPA, Toyota RAV4 Prime потребляет всего 2,5 литра бензина на 100 километров. При этом исключительно на электроэнергии плагин-гибрид способен преодолевать 68 километров.

Основой силовой установки гибрида стал хорошо известный 2,5-литровый атмосферник, мощностью 177 л.с., в паре с которым работает два электромотора. Первый имеет отдачу в 182 л.с. и помогает вращать передние колеса, а на задней оси установлен 54-сильный электромотор. Совокупная производительность установки составляет 306 л.с., что позволяет кроссоверу ускоряться с места до 100 км/ч за 6 секунд.

В Украине RAV4 Prime пока не представлен, он ожидается позже в этом году, однако в линейке Toyota есть версия “мягкий гибрид” по цене от 895 260 гривен.

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