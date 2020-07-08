Гібридний кросовер виявився не лише потужним і швидким, а й енергоефективним.

Кілька тижнів тому Toyota оголосила ціни на гібридний позашляховик RAV4 Prime і цифри були досить приємними. Однак у технічних характеристиках новинки бракувало однієї важливої цифри – показника електричного діапазону. Державне природоохоронне агентство США заповнило цей пробіл.

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Оцінки ефективності від United States Environmental Protection Agency або EPA, як правило, виявляються нижчими, ніж показники WLTP, тож останні результати для RAV4 Prime виглядають ще більш привабливо.

За оцінкою EPA, Toyota RAV4 Prime споживає усього 2,5 літра бензину на 100 кілометрів. При цьому, виключно на електроенергії плагін-гібрид здатен долати 68 кілометрів.

Основою силової установки гібрида став добре відомий 2,5-літровий атмосферник, потужністю 177 к.с., в парі з яким працює два електромотора. Перший має віддачу у 182 к.с. і допомагає обертати передні колеса, а на задній осі встановлений 54-сильний електромотор. Сукупна продуктивність установки складає 306 к.с., що дозволяє кросоверу прискорюватись з місця до 100 км/год за 6 секунд.

В Україні RAV4 Prime поки не представлений, він очікується пізніше цього року, однак в лінійці Toyota є версія “м’який гібрид” за ціною від 895 260 гривень.

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