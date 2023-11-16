Toyota отправит в отставку кроссовер Venza. В линейке японской марки ему придется уступить место новинке.

Среднеразмерный внедорожник вышел в свет в 2008 году и выпускался до 2015-го, а в 2020 году вернулся в новом поколении, став «близнецом» Harrier. Теперь Venza, которая продавалась и у нас, пора освободить место в модельном ряду для новинки - кросс-версии Crown под названием Signia. Она появится в продаже в США летом следующего года, а для Venza 2024 модельный год станет последним.

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Toyota Venza хвалят ее относительную экономичность, но ее трудно назвать успешной моделью. В 2021 году, почти сразу после возвращения, продажи достигли пика: в США, Канаде и Китае было реализовано 61 718 кроссоверов. В следующем году спрос упал до 33683 штук, а с января по сентябрь нынешнего года Toyota удалось реализовать лишь 22087 экземпляров.

Решения руководства не удивительно и потому, что новая Crown Signia и Venza схожи: это двухрядные гибридные кроссоверы с полным приводом. В основе обоих лежит платформа TNGA-K, а в состав гибридной установки входит 2,5-литровый двигатель, дополненный электродвигателем на задней оси.

Суммарная отдача Crown Signia составляет 246 лошадиных сил в спецификации для американского рынка, что на 24 сил больше, чем у Venza. В то же время новинка менее экономична: в смешанном цикле она тратит 6,5 литра на 100 километров против ровно шести у Вензы.

Старт продаж Signia – второй модели в семействе Crown – запланирован на лето 2024 года. Стоимость пока не объявлена, но стоит ожидать прайс на уровне Venza, которая предлагается в США минимум за 34 920 долларов.