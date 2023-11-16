Toyota відправить у відставку кросовер Venza. У лінійці японської марки йому доведеться поступитися місцем новинці.

Середньорозмірний позашляховик побачив світ у 2008 році і випускався до 2015-го, а у 2020 році повернувся в новому поколінні, ставши «близнюком» Harrier. Тепер Venza, яка колись продавалася і у нас, настав час звільнити місце в модельному ряду для новинки - крос-версії Crown під назвою Signia. Вона з'явиться у продажу у США влітку наступного року, а для Venza 2024 модельний рік стане останнім.

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Toyota Venza хвалять за її відносну економічність, але її важко назвати успішною моделлю. У 2021 році, майже відразу після повернення, продаж досяг піку: у США, Канаді та Китаї було реалізовано 61 718 кросоверів. Наступного року попит впав до 33 683 штук, а з січня по вересень нинішнього року Toyota вдалося реалізувати лише 22 087 екземплярів.

Рішення керівництва не дивно і тому, що нова Crown Signia та Venza схожі: це дворядні гібридні кросовери з повним приводом. В основі обох лежить платформа TNGA-K, а до складу гібридної установки входить 2,5-літровий двигун, доповнений електродвигуном на задній осі.

Сумарна віддача Crown Signia складає 246 кінських сил у специфікації для американського ринку, що на 24 сили більше, ніж у Venza. Водночас новинка менш економічна: у змішаному циклі вона витрачає 6,5 літри на 100 кілометрів проти рівно шести у “Вензи”.

Старт продажів Signia – другої моделі у сімействі Crown – запланований на літо 2024 року. Вартість поки що не оголошена, але варто очікувати прайс на рівні Venza, яка в США пропонується мінімум за 34 920 доларів.