На фото-тизере можно рассмотреть "коробчатый" дизайн и более острые задние фонари. Флагман американской линейки Toyota к этому году обновился впервые за долгое время.

Американский офис Toyota анонсировал дебют третьего поколения Sequoia – модели, которая выпускается с 2007 года и уже является достаточно устаревшей по сравнению с одноклассниками других брендов. Определенных дат или сроков производитель не называет, лишь сообщает, что “следующая большая вещь от Toyota уже на горизонте” и “вскоре появится четкая картина”.

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После исключения Toyota Land Cruiser из модельного ряда США, рамный внедорожник Sequoia стал флагманом линейки марки. Сейчас самое дорогое транспортное средство, предлагаемое японским автопроизводителем в США, также является одним из старейших в полноразмерном сегменте.

Как и в случае с пикапом Tundra, на котором он базируется, смена поколения для Sequoia задержалась.Фото-тизер раскрывает немного подробностей. Можно увидеть край оконной линии с хромированным обводом и задний фонарь. Размер самих задних окон также указывает на трехрядное размещение сидений, как у текущего поколения, но пока не ясно, будет внедорожник семиместным или восьмиместным.

Фото: пикап Toyota Tundra 2022, на котором базируется Sequoia / Toyota

Скорее всего, новый Toyota Sequoia, вслед за новым Tundra, откажется от мощного бензинового V8 и устаревшей шестискоростной автоматической коробки передач в пользу V6 с двойным турбонаддувом и десятискоростного “автомата”. Также ожидается появление гибридной версии модели.

Фото: неофициальные рендеры нового Toyota Sequoia / Kolesa