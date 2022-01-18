На фото-тизері можна роздивитись "коробчастий" дизайн та гостріші задні ліхтарі. Флагман американської лінійки Toyota до цього року оновився вперше за довгий час.

Американський офіс Toyota анонсував дебют третього покоління Sequoia – моделі, яка випускається з 2007 року і вже є досить застарілою, у порівнянні з однокласниками інших брендів. Певних дат чи термінів виробник не називає, лиш повідомляє, що “наступна велика річ від Toyota вже на горизонті” та “незабаром з’явиться чітка картина”.

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Після виключення Toyota Land Cruiser з модельного ряду США, рамний позашляховик Sequoia став флагманом лінійки марки. Наразі найдорожчий транспортний засіб, пропонований японським автовиробником у США, також є одним із найстаріших у повнорозмірному сегменті.

Як і у випадку з пікапом Tundra, на якому він базується, зміна покоління для Sequoia затрималась.Фото-тизер розкриває небагато подробиць. можна побачити край віконної лінії з хромованим обводом та задній ліхтар. Розмір самих задніх вікон також вказує на трирядне розміщення сидінь, як у поточного покоління, але наразі не ясно, буде позашляховик семимісним чи восьмимісним.

Фото: пікап Toyota Tundra 2022, на якому базується Sequoia / Toyota

Скоріш за все, новий Toyota Sequoia, слідом за новим Tundra, відмовиться від потужного бензинового V8 і застарілої шестишвидкісної автоматичної коробки передач на користь V6 з подвійним турбонаддувом і десятишвидкісного “автомата”. Також очікується поява гібридної версії моделі.

Фото: неофіційні рендери нового Toyota Sequoia / Kolesa