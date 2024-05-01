Судя по рассекреченным отчетам компании, новый хэтчбек будет оснащен 1,3-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и передним приводом и может стать участником соревнований по ралли в классе Rally 4.

Поговаривают, что Toyota работала над новой генерацией достаточно долго и в основе авто лежит платформа Daihatsu DNGA. Однако, из-за недавних скандалов по безопасности автомобилей Daihatsu, запуск Starlet отложили до 2026 года.

Читайте также: Копию первого японского автомобиля Toyota продают на аукционе

Теперь Toyota намерена возродить хэтчбек благодаря версии от подразделения Gazooo. Сообщается, что Starlet будет создан для класса Rally 4 и будет конкурировать с Renault Clio, Peugeot 208 и Ford Fiesta. Раллийная версия будет длиннее стандартной модели на 170 мм. Кроме этого, версия GR будет иметь более широкие арки и колею, агрессивные бамперы, подобные тем, что имеют GR Yaris и GR Corolla.

Toyota Starlet 4-го поколения (1989-1990 годы)

Toyota GR Staret будет намного меньше вышеупомянутых версий и будет иметь вес в 980 кг. Вероятно, она будет использовать уже существующий трехцилиндровый двигатель объемом 1,6 литра, который уменьшат до 1,3-литрового. В таком случае, модель будет иметь мощность в 150 л.с. GR Starlet могут оборудовать как шестиступенчатой коробкой передач, так и восьмиступенчатой АКПП.

Также интересно: Новый Toyota Land Cruiser 250 тюнинговали для путешествий по бездорожью

В Японии новая модель будет иметь стоимость, что будет варьироваться от 16 до 18 тысяч долларов. Вероятно, модель будет продаваться также в Европе.