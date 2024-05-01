Виходячи з розсекречених звітів компанії, новий хетчбек буде оснащений 1,3-літровим трициліндровим двигуном з турбонаддувом, матиме передній привід й може стати учасником змагань з ралі у класі Rally 4.

Подейкують, що Toyota працювала над новою генерацією досить довго. В основі авто лежить платформа Daihatsu DNGA. Однак, через нещодавні скандали щодо безпечності автомобілів Daihatsu, запуск Starlet відклали до 2026 року.

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Тепер Toyota має намір відродити хетчбек завдяки версії від підрозділу Gazooo. Повідомляється, що Starlet буде створений для класу Rally 4 й конкуруватиме з Renault Clio, Peugeot 208 і Ford Fiesta. Ралійна версія буде довшою за стандартну модель на 170 мм. Окрім цього, версія GR матиме ширші арки та колію, агресивні бампери, подібні до тих, що мають GR Yaris і GR Corolla.

Toyota Starlet 4-го покоління (1989-1990 роки)

Toyota GR Staret буде набагато меншою за вищезгадані версії й матиме вагу в 980 кг. Ймовірно, вона використовуватиме вже наявний трициліндровий двигун об’ємом 1,6 літра, який зменшать до 1,3-літрового. В такому разі, модель матиме потужність в 150 к.с. GR Starlet можуть обладнати як шестиступеневою коробкою передач, так і восьмиступеневою АКПП.

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В Японії нова модель матиме вартість, що варіюватиметься від 16 до 18 тисяч доларів. Ймовірно, модель буде продаватись також в Європі.