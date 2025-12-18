Toyota возрождает бренд Scion, но делает ставку не на классические автомобили

О возвращении бренда заговорили после выставки SEMA в Лас-Вегасе, где Toyota показала концепт Scion 01 - двухколесный гибридный аппарат, использующий силовую установку от пикапа Tacoma, пишет Carscoops. Выглядит у него скорее как у техники для активного отдыха, чем у серийного транспортного средства, но именно в этом и заключается идея.

Scion как лаборатория мобильности

По словам главного инженера проекта Дона Федерико, Scion возвращается к своей первоначальной роли - бренду-эксперименту. Он объяснил, что Scion должен служить “испытательной лабораторией”, где Toyota сможет тестировать смелые идеи без давления массового рынка. Это вписывается в общую стратегию компании. Акио Тойода неоднократно подчеркивал, что Toyota трансформируется из автопроизводителя в “компанию мобильности”. Именно Scion, по замыслу инженеров, может стать брендом, под которым будут появляться такие нетрадиционные решения.

Не только транспорт и не совсем автомобили

В Toyota прямо заявляют: будущие продукты Scion могут вообще не быть автомобилями в классическом понимании. Речь идет о различных формах персональной и рекреационной мобильности, которые выходят за пределы легковушек, кроссоверов или пикапов. В то же время компания не исключает, что концепт Scion 01 может дойти до серийного производства. Если это произойдет, модель станет конкурентом техники от Yamaha, Polaris, Can-Am или Kawasaki. Интерес публики на SEMA, по словам Федерико, уже стал весомым аргументом в пользу такого решения.

Справка

Scion появился в 2003 году как молодежный бренд Toyota, ориентированный на покупателей, которые хотели чего-то более смелого и нестандартного. За 13 лет существования марка выпустила несколько ярких моделей, среди которых xB, tC, xD и спортивный FR-S (близнец Toyota GT86).

Scion tC

Однако в 2016 году бренд закрыли из-за снижения продаж. Теперь Scion возвращается, но уже в совершенно другой роли. Увидим ли мы серийные продукты с этим логотипом в ближайшее время, пока остается открытым вопросом.