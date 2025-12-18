Toyota відроджує бренд Scion, але робить ставку не на класичні автомобілі

Про повернення бренду заговорили після виставки SEMA у Лас-Вегасі, де Toyota показала концепт Scion 01 — двоколісний гібридний апарат, що використовує силову установку від пікапа Tacoma, пише Carscoops. Вигляд у нього радше як у техніки для активного відпочинку, ніж у серійного транспортного засобу, але саме в цьому й полягає ідея.

Читайте також: Дизайнер значно покращив купе Toyota Century: фото

Scion як лабораторія мобільності

За словами головного інженера проєкту Дона Федеріко, Scion повертається до своєї початкової ролі — бренду-експерименту. Він пояснив, що Scion має слугувати “випробувальною лабораторією”, де Toyota зможе тестувати сміливі ідеї без тиску масового ринку. Це вписується у загальну стратегію компанії. Акіо Тойода неодноразово наголошував, що Toyota трансформується з автовиробника у “компанію мобільності”. Саме Scion, за задумом інженерів, може стати брендом, під яким з’являтимуться такі нетрадиційні рішення.

Не лише транспорт і не зовсім автомобілі

У Toyota прямо заявляють: майбутні продукти Scion можуть взагалі не бути автомобілями у класичному розумінні. Йдеться про різні форми персональної та рекреаційної мобільності, які виходять за межі легковиків, кросоверів чи пікапів. Водночас компанія не виключає, що концепт Scion 01 може дійти до серійного виробництва. Якщо це станеться, модель стане конкурентом техніки від Yamaha, Polaris, Can-Am або Kawasaki. Інтерес публіки на SEMA, за словами Федеріко, вже став вагомим аргументом на користь такого рішення.

Також цікаво: Toyota показала електричний Urban Cruiser

Довідка

Scion з’явився у 2003 році як молодіжний бренд Toyota, орієнтований на покупців, які хотіли чогось більш сміливого та нестандартного. За 13 років існування марка випустила кілька яскравих моделей, серед яких xB, tC, xD та спортивний FR-S (близнюк Toyota GT86).

Scion tC

Проте у 2016 році бренд закрили через зниження продажів. Тепер Scion повертається, але вже в зовсім іншій ролі. Чи побачимо ми серійні продукти з цим логотипом найближчим часом, поки що залишається відкритим питанням.