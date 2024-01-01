Toyota выплатит по $100 владельцам Camry из-за вони в авто

Как сообщает Carscoops, владельцы Camry XV50, выпущенных с 2012 по 2015 годы, получат компенсацию до 100 долларов за вынужденную замену фильтра салона, из-за появления неприятного запаха.

Читайте также: Пятилетняя Toyota Corolla подорожала до 3,4 тысяч долларов

Групповой иск был подан в 2015 году. В нем сообщалось, что водители чувствовали неприятные запахи, когда включали кондиционер, и даже после его ремонта гадкий запах оставался.

Истцы заявили, что причиной проблемы является дефектная заводская конструкция системы отопления, вентиляции и кондиционирования, которая приводила к накоплению влаги в системе и появлению плесени. Сначала суд Флориды принял решение в пользу Toyota, однако, после апелляции владельцев Camry – пересмотрел его.

Также интересно: Две Toyota GR Corolla сгорели, причины неизвестны

Toyota согласилась урегулировать дело, хотя и отрицает все обвинения. Каждый из истцов получит по 7500 долларов США. В то же время их адвокаты потребуют 4,1 миллиона долларов гонораров и 350 000 долларов в качестве компенсации расходов.