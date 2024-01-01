Toyota виплатить по $100 власникам Camry через сморід в авто

Як повідомляє Carscoops, власники Camry XV50, що були випущені з 2012 по 2015 роки, отримають компенсацію до 100 доларів за вимушену замінну фільтру салону, через появу неприємного запаху.

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Груповий позов було подано в 2015 році. В ньому повідомлялося, що водії відчували неприємні запахи, коли вмикали кондиціонер, і навіть після його ремонту бридкий запах залишався.

Позивачі заявили, що причиною проблеми є дефектна заводська конструкція системи опалення, вентиляції та кондиціонування, яка призводила до накопичення вологи в системі й появі плісняви. Спершу суд Флориди прийняв рішення на користь Toyota, проте, після апеляції власників Camry – переглянув його.

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Toyota погодилася врегулювати справу, хоча й заперечує всі звинувачення. Кожен із позивачів отримає по 7500 доларів США. Водночас їх адвокати вимагатимуть 4,1 мільйона доларів гонорарів і 350 000 доларів в якості компенсації витрат.