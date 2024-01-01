Дві Toyota GR Corolla згоріли, причини невідомі

Як передає Motor1, Toyota GR Corolla Circuit Edition 2023 року Браяна Бенкса спалахнула 8 червня. Причина займання невідома, проте, за припущеннями, нею міг стати вихід з ладу двигуна. Страхова компанія покрила більшу частину витрат, проте власник також звернувся до автовиробника за гарантійними виплатами.

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Однак, він отримав досить дивну відповідь з відмовою, де представники Toyota сказали, що за звітами CarFax водій перевищував обмеження швидкості в 135 км/год, попри те, що його автомобіль не був обладнаний спортивною гумою.

В результаті автовиробник заявив, що автомобіль зазнав “насильства”, адже за даними перевірок, Браян Бенкс розвивав на ньому швидкість в 184 км/год. Проте, яким чином відсутність спортивних шин могла вивести з ладу двигун, Toyota коментувати відмовилась.

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Власник свідчить, що за два тижні до пожежі виявив, що двигун почав працює погано, подібно до того, коли не працює один з циліндрів. Проблема зникла після того, як він вимкнув двигун і запустив його ще раз через кілька хвилин.

Автомобіль Себастьяна Р.

Бенкс відправив свою GR Corolla до дилера для планового обслуговування та перевірки. Дилерський центр не виявив проблем у роботі двигуна й додав, що некоректна робота мотора могла бути спричинена підсилювачем октанового числа або неякісним пальним з високим октановим числом.

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Водночас повідомляється, що автомобіль іншого власника, який дозволив згадувати себе як Себастьян Р., повністю згорів у ніч на 3 травня маючи лише 14 822 км пробігу на одометрі. Його претензія на гарантію також була відхилена представниками Toyota, які не змогли пояснити причину свого рішення.