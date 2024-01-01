Власники водневих Mirai звинувачують Toyota в монополізації ринку водню

Як передає Carscoops, груповий позов був поданий власниками водневих Toyota Mirai FCEV й платниками податків штату Каліфорнія. В ньому стверджуються, що японський автовиробник пов’язав їх з власним постачальником, компанією First Element, не даючи таким чином іншим постачальникам водню отримати доступ до ринку.

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Позов зосереджується на водневій паливній станції, що була побудована в 2010 році Університетом штату Каліфорнія в Лос-Анджелесі за кошти штату. Повідомляється, що Toyota встановила суворі стандарти на об’єкті, які перешкоджали його роботі, попри те, що він відповідає всім державним нормам.

Окрім цього також йдеться, що автовиробник використав свій вплив, аби видалити станцію з вебсайт Hydrogen Fuel Cell Partnership, який, як стверджує команда юристів позивачів, є «квазі організацією, що підпорядковується Toyota».

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Стверджується, що причиною таких агресивних дій є рішення Університету виробляти чистий водень з води, тоді як Toyota надає перевагу викопному паливу. Цікаво, що минулого місяця власники водневих Mirai також подали до суду на автовиробника.

Причиною стали оманливі заяви компанії, про зручність використання автомобіля. Позивачі посилалися на дефіцит робочих водневих станцій й високу вартість водневого палива, яка за останні кілька років зросла на 200 відсотків.

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Аби стимулювати продажі, Toyota надавала власникам паливну картку вартістю 15 000 доларів, стверджуючи, що цього вистачить на п’ять років безкоштовного використання. Насправді ж її дія закінчується набагато раніше.

Причиною цього є запас ходу, який виявився набагато нижчим, ніж заявляв автовиробник. В позові власники скаржилися, що обіцяний запас ходу в 575 й 647 км в Toyota Mirai Limited і XLE є абсолютно нереалістичними, бо реальний показник приблизно на 160 км менший.

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Як наслідок, усі ці фактори призвели до того, що вартість Toyota Mirai та показник продажів катастрофічно впали. На початку цього року Toyota пропонувала знижку в 40 тисяч доларів на Mirai вартістю 67 тисяч доларів, що робило флагманський автомобіль майже таким же доступним, як і Corolla.