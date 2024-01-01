Владельцы водородных Mirai обвиняют Toyota в монополизации рынка водорода

Как передает Carscoops, групповой иск был подан владельцами водородных Toyota Mirai FCEV и налогоплательщиками штата Калифорния. В нем утверждаются, что японский автопроизводитель связал их с собственным поставщиком, компанией First Element, не давая таким образом другим поставщикам водорода получить доступ к рынку.

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Иск сосредотачивается на водородной топливной станции, которая была построена в 2010 году Университетом штата Калифорния в Лос-Анджелесе за средства штата. Сообщается, что Toyota установила строгие стандарты на объекте, которые препятствовали его работе, несмотря на то, что он соответствует всем государственным нормам.

Кроме этого также говорится, что автопроизводитель использовал свое влияние, чтобы удалить станцию с веб-сайта Hydrogen Fuel Cell Partnership, который, как утверждает команда юристов истцов, является "квази организацией, подчиняющейся Toyota".

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Утверждается, что причиной таких агрессивных действий является решение Университета производить чистый водород из воды, тогда как Toyota предпочитает ископаемое топливо. Интересно, что в прошлом месяце владельцы водородных Mirai также подали в суд на производителя.

Причиной стали обманчивые заявления компании, об удобстве использования автомобиля. Истцы ссылались на дефицит рабочих водородных станций и высокую стоимость водородного топлива, которая за последние несколько лет выросла на 200 процентов.

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Чтобы стимулировать продажи, Toyota предоставляла владельцам топливную карточку стоимостью 15 000 долларов, утверждая, что этого хватит на пять лет бесплатного использования. На самом же деле ее действие заканчивается гораздо раньше.

Причиной этого является запас хода, который оказался гораздо ниже, чем заявлял автопроизводитель. В иске владельцы жаловались, что обещанный запас хода в 575 и 647 км в Toyota Mirai Limited и XLE являются абсолютно нереалистичными, потому что реальный показатель примерно на 160 км меньше.

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Как следствие, все эти факторы привели к тому, что стоимость Toyota Mirai и показатель продаж катастрофически упали. В начале этого года Toyota предлагала скидку в 40 тысяч долларов на Mirai стоимостью 67 тысяч долларов, что делало флагманский автомобиль почти таким же доступным, как и Corolla.