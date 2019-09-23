Японская корпорация заявила, что все слухи и так называемые "шпионские" фото касаемо нового поколения Land Cruiser – лишь выдумка, не имеющая никакого отношения к правде.

Компания Toyota опровергла информацию известного японского издания, которое распространило фото и информацию о новом поколении Toyota Land Cruiser. Официальные лица автопроизводителя заявили, что следующее поколение модели не будет представлено в 2020 году. Также в Toyota сообщили, что ранее показанные рендеры не имеют ничего общего с будущей моделью.

В Toyota назвали их "спекулятивными" и заявили, что "они не имеют ничего общего даже с первыми зарисовками". Информацию о предстоящих моторах – шестицилиндровые, которые придут на смену V8, в компании также назвали "не соответствующей действительности".

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