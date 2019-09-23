Японська корпорація заявила, що усі чутки та так звані "шпигунські" фото щодо нового покоління Land Cruiser – лише вигадка, що не має жодного відношення до правди.

Компанія Toyota спростувала інформацію відомого японського видання, яке розповсюдило фото та інформацію щодо нового покоління Toyota Land Cruiser. Офіційні особи автовиробника заявили, що наступне покоління моделі не буде представлене в 2020 році. Також в Toyota повідомили, що раніше показані рендери не мають нічого спільного з майбутньою моделлю.

В Toyota назвали їх "спекулятивними" і заявили, що "вони не мають нічого спільного навіть з першими замальовками". Інформацію про майбутні мотори – шестициліндрові, які прийдуть на зміну V8, в компанії також назвали "такою, що не відповідає дійсності".

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