Трактор-опрыскиватель Stronger HD 4000 самостоятельно работает ночью

На сайте KUHN-Ukraine даже появился видеосюжет об этапах монтажа этой машины до рабочего состояния (см. здесь). Трактор с клиренсом 1,8 метра способен раскинуть штанги на 36-метровую ширину операционной полосы. В зависимости от культуры и ее роста штанги опрыскивателя можно регулировать по высоте в диапазоне 0,6 - 2,7 метра.

Впрочем, у новичка на рынке Украины есть еще одна особенность. Оператор может регулировать не только штанги на нужную высоту, но и выставлять нужную ширину колеи – гидравлический механизм позволяет раздвигать ширину ходовой в пределах 2,8 – 3,5 метра.

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Такое свойство очень удобно для работы на склонах и мягких почвах. Развернутая по максимальной ширине колеи ходовая более устойчива, поскольку площадь опоры от четырех колес на поверхность земли в таком размере увеличена. Это первый постулат привлекательности по устойчивости, поскольку на шасси с почти 2-метровым клиренсом стоит еще и бак для смеси на 4000 литров.

Клиренс в 1,8 метра в сегменте сельхозмашин встречается не часто. Фото: KUHN

Второй постулат привлекательности в том, что при увеличенном контуре ходовой удельный вес давления колес и всей машины на почву уменьшается. При таком условии почти 12-тонный опрыскиватель с 4000-литровым баком раствора для обработки культур, двумя баками по 300 л для горючего и системой штанг меньше вредит плодородному слою поля.

Здесь гидростатическая трансмиссия от Bosch с электронной регулировкой. Трактор имеет полный привод на все 4 колеса, что будет способствовать ходовым возможностям опрыскивателя на влажной почве. Особенно это актуально ранней весной или после сезона дождей.

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Под капотом Stronger HD 4000 стоит дизельный двигатель MWM (серия 6.12 TCE) мощностью 275 л.с. объемом 7,2 л. Вентилятор повышенной производительности охлаждает радиаторы двигателя и гидравлики.

Операционная полоса обработки опрыскивателя Stronger HD достигает 36 метров. Фото: KUHN

Оператору понравится не только комфортная кабина с отличной эргономикой рабочего места и мощными угольными фильтрами. Здесь улучшенная шумоизоляция и прекрасный обзор всех рабочих зон. Большой монитор, кондиционер, мягкое сиденье с подлокотником и джойстиком позволят механизатору удобно, эффективно и безопасно управлять машиной.

Наличие автопилота в базовой комплектации позволяет эффективно работать ночью и в условиях плохой видимости. Экономия затрат и увеличение качества опрыскивания достигается благодаря автоматическому отключению секций (всего 9 секций) штанги в случае перекрытий.