В Украине начали производить тракторы Spike, которые заменят "Белорусы"

Пока предприятие планирует производить 12 тракторов в месяц методом крупноузловой сборки. На этом этапе будет использовать некоторые запчасти и детали отечественных предприятий. Со временем локализация увеличиться.

Как сообщил на своей ФБ-странице Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, впоследствии завод осуществит запуск конвейерной линии. Тогда предприятие сможет довести ежемесячный выпуск тракторов до 50 единиц.

Читайте также В Кропивницком будут выпускать тракторы Spike TK, которые заменят белорусскую технику

Из нескольких снимков видно, что на стапелях стоят китайские тракторы Spike TK 904 и Spike TK 1054. Их анонсировано как сельскохозяйственные машины, но они подходят как аграриям, так и коммунальщикам, лесоводам и даже промышленным предприятиям для различных хозяйственных или производственных нужд.

По сути это альтернатива серии белорусских 90-сильных машин (МТЗ 892, -920, -950 и другие). Однако относительно "белоруса" с его классикой двигателей Д-245.5 и их разновидностей Минского моторного завода у "китайца" лицензированный Perkins объемом 4,3 л. Он более экономный, из-за чего стоимость владения этой машиной для фермерского или коммунального хозяйства более привлекательна.

Читайте также Тысячи белорусских и российских тракторов пойдут под списание

Ожидается, что в сентябре 2025 года компания введет в действие новый производственный корпус площадью 2 000 кв. м. Там завод наладит конвейерный процесс выпуска техники.

Общий объем инвестиций в этот проект достигает 130 млн грн. Для его реализации компания воспользовалась помощью государства. В частности, программой "Доступные кредиты 5-7-9" и грантами для перерабатывающей промышленности.

Фото: Агро Кар

Старт выпуска техники и в перспективе открытия нового производственного цеха для Украины актуален, поскольку потребность в технике очень велика. По оценке Всемирного банка, из-за российской агрессии уничтожено или повреждено более 181 тысячи единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, из которых более 18 тысяч – тракторы.

В прошлом году украинские аграрии потратили 1,2 млрд евро на импорт сельхозтехники. Это свидетельствует о том, что украинский рынок для отечественного производителя очень большой и, главное, перспективный.