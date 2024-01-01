В Україні почали виробляти трактори Spike, які замінять "Білоруси"

Поки підприємство планує виробляти 12 тракторів на місяць методом великовузлового складання. На цьому етапі буде використовувати деякі запчастини та деталі вітчизняних підприємств. З часом локалізація зросте.

Як повідомив на своїй ФБ-сторінці Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, згодом завод здійснить запуск конвеєрної лінії. Тоді підприємство зможе довести щомісячний випуск тракторів до 50 одиниць.

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З кількох знімків видно, що на стапелях стоять китайські трактори Spike TK 904 та Spike TK 1054. Їх анонсовано як сільськогосподарські машини, але вони підходять як аграріям, так і комунальникам, лісівникам і навіть промисловим підприємствам для різноманітних господарчих чи виробничих потреб.

По суті це альтернатива серії білоруських 90-сильних машин (МТЗ 892, -920, -950 та інші). Однак відносно "білоруса" з його класикою двигунів Д-245.5 та їх різновидів Мінського моторного заводу у "китайця" ліцензований Perkins об'ємом 4,3 л. Він економніший, через що вартість володіння цією машиною для фермерського чи комунального господарства більш приваблива.

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Очікується, що у вересні 2025 року компанія введе в дію новий виробничий корпус площею 2 000 кв. м. Там завод налагодить конвеєрний процес випуску техніки.

Загальний обсяг інвестицій у цей проєкт сягає 130 млн грн. Для його реалізації компанія скористалася допомогою держави. Зокрема, програмою "Доступні кредити 5-7-9" та грантами для переробної промисловості.

Фото: Агро Кар

Старт випуску техніки та у перспективі відкриття нового виробничого цеху для України актуальний, оскільки потреба у техніці дуже велика. За оцінкою Світового банку, через російську агресію знищено або пошкоджено понад 181 тисячу одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання, з яких понад 18 тисяч – трактори.

Торік українські аграрії витратили 1,2 млрд євро на імпорт сільгосптехніки. Це свідчить про те, що український ринок для вітчизняного виробника дуже великий і, головне, перспективний.