Трактор-обприскувач Stronger HD 4000 самостійно працює вночі

На сайті KUHN-Ukraine навіть з’явився відеосюжет про етапи монтажу цієї машини до робочого стану (див. тут). Трактор з кліренсом 1,8 метра спроможний розкинути штанги на 36-метрову ширину операційної смуги. Залежно від культури та її росту штанги оприскувача можна регулювати по висоті в діапазоні 0,6 - 2,7 метра.

Втім, у новачка на ринку України є ще одна особливість. Оператор може регулювати не лише штанги на потрібну висоту, але й виставляти потрібну ширину колії – гідравлічний механізм дозволяє розсовувати ширину ходової в межах 2,8 – 3,5 метра.

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Така властивість дуже зручна для роботи на схилах та м’яких ґрунтах. Розгорнута по максимальній ширині колії ходова більш стійка, оскільки площа опори від чотирьох коліс на поверхню землі в такому розмірі збільшена. Це перший постулат привабливості по стійкості, така як на шасі з майже 2-метровим кліренсом стоїть ще й бак для суміші на 4000 літрів.

Кліренс в 1,8 метра в сегменті сільгоспмашин зустрічається не часто. Фото: KUHN

Другий постулат привабливості в тому, що при збільшеному контурі ходової питома вага тиску коліс та усієї машини на ґрунт зменшується. За такої умови майже 12-тонний обприскувач з 4000-літровим баком розчину для обробітку культур, двома баками по 300 л для пального, системою штанг менше шкодить родючому шару поля.

Тут гідростатична трансмісія від Bosch з електронним регулюванням. Трактор має повний привід на всі 4 колеса, що буде сприяти ходовим можливостям обприскувача на вологому ґрунті. Особливо це актуально ранньою весною чи після сезону дощів.

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Під капотом Stronger HD 4000 стоїть дизельний двигун MWM (серія 6.12 TCE) потужністю 275 к.с. об'ємом 7,2 л. Вентилятор підвищеної продуктивності охолоджує радіатори двигуна та гідравліки.

Операційна смуга обробітку обприскувача Stronger HD сягає 36 метрів. Фото: KUHN

Оператору сподобається не лише комфортна кабіна з чудовою ергономікою робочого місця та потужними вугільними фільтрами. Тут покращена шумоізоляцієя та чудовий огляд усіх робочих зон. Великий монітор, кондиціонер, м'яке сидіння з підлокітником і джойстиком дадуть змогу механізатору зручно, ефективно та безпечно керувати машиною.

Наявність автопілота в базовій комплектації дає змогу ефективно працювати вночі та в умовах поганої видимості. Економія витрат і збільшення якості обприскування досягається завдяки автоматичному вимкненню секцій (всього 9 секцій) штанги в разі перекриттів.