Чому на Житомирщині закупили трактори Massey Ferguson

Постачання та введення техніки в експлуатацію здійснила Волинська фондова компанія , сервісні інженери якої повідомили, що трактори "вже розпочали свою роботу на полях".

Нові машини можуть виконувати будь-які транспортні операції, але основне покликання – всесезонна робота в полі з навісним та причіпним обладнанням, починаючи від підготовки ґрунту, садіння, сівби, обробітку й догляду за рослинами, кормозаготівлі та закінчуючи збиранням урожаю.

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У господарствах ці машини позитивно сприймаються завдяки відмінному співвідношенню "ціна-якість". Це – одна з переваг, що стає визначальною при купівлі такої техніки (див. відео нижче) .

Фото: ВФК

Вартість володіння такою машиною виходить на перший план. У моторній ніші Ferguson 7724 стоїть 6-циліндровий двигун AGCO Power об'ємом 7,4 л з електронним керуванням. Він віддає 235 к.с. з максимальним крутним моментом 1030 Нм/1120 Нм.

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Основна перевага цього силового агрегату – в низьких витратах палива та системи вихлопу. Плюс режим трансмісії Super Eco додатково скорочує “апетит”.

Система EPM для інтелектуального управління потужністю позитивно впливає на електроніку трансмісії. Вона контролює навантаження та умови експлуатації в трансмісії та на величину відбору потужності відповідно до швидкості руху, навантаження на трансмісію та активації ВВП.

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Фото: ВФК