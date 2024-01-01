Почему на Житомирщине закупили тракторы Massey Ferguson

Поставку и ввод техники в эксплуатацию осуществила Волынская фондовая компания , сервисные инженеры которой сообщили, что тракторы "уже начали свою работу на полях".

Новые машины могут выполнять любые транспортные операции, но основное призвание – всесезонная работа в поле с навесным и прицепным оборудованием, начиная от подготовки почвы, посадки, сева, обработки и ухода за растениями, кормозаготовки и заканчивая сбором урожая.

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В хозяйствах эти машины положительно воспринимаются благодаря отличному соотношению "цена-качество". Это – одно из преимуществ, которое срабатывает при покупке такой техники (см. видео ниже) .

Фото: ВФК

Стоимость владения такой машиной выходит на первый план. В моторной нише Ferguson 7724 стоит 6-цилиндровый двигатель AGCO Power объемом 7,4 л с электронным управлением. Он выдает 235 л.с. с максимальным крутящим моментом 1030 Нм/1120 Нм.

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Основное преимущество этого силового агрегата – в низком расходе топлива и системе выхлопа. Плюс режим трансмиссии Super Eco дополнительно сокращает “аппетит”.

Система EPM для интеллектуального управления мощностью положительно влияет на электронику трансмиссии. Она контролирует нагрузку и условия эксплуатации в трансмиссии и на величину отбора мощности в соответствии со скоростью движения, нагрузки на трансмиссию и активации ВОМ.

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Фото: ВФК