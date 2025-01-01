Трансграничные перевозки сверхдлинными фурами узаконят

Еще в прошлом году обе страны начали сотрудничать для устранения пограничных барьеров в сфере транспорта. Частью этой работы было продвижение возможностей трансграничных перевозок сверхдлинными дорожными транспортными средствами длиной более 25,25 метра.

Как сообщает правительственный портал Швеции regeringen.se, тема изучена, проанализирована и подготовлен совместный технический отчет по юридическому изменению и гармонизации правил стран относительно длины и разрешения новых комбинаций транспортных средств. Возникла необходимость интегрировать нормативную базу Дании с эквивалентными техническими требованиями, действующими в Швеции.

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Напомним, Швеция с 2023 года разрешает движение грузовых автомобилей длиной до 34,5 метра на определенной дорожной сети, а с начала 2024 года Дания проводит испытания транспортных средств длиной до 32 метров, работающих на специальном маршруте.

Обе страны также должны утвердить номерные знаки транспортных средств другой страны, которые указывают на то, что транспортное средство является сверхдлинным.

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Сейчас ситуация здесь немного контрастная, но поддается корректировке. Датские автопоезда не разрешено управлять в Швеции, поскольку они не соответствуют всем техническим требованиям по доступности на поворотах и на скользких дорогах, а шведские автопоезда в целом слишком длинные по сравнению с правилами Дании.

Шведское правительство поручило транспортному агентству Швеции проработать выводы отчета от имени Швеции.

"Мы должны обеспечить тесное сотрудничество в будущем развитии нормативно-правовых актов по длинным грузовикам, чтобы мы способствовали трансграничным перевозкам, а не препятствовали им", – заявил министр инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Андреас Карлсон.