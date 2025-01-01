Транскордонні перевезення наддовгими фурами узаконять

Ще торік обидві країни розпочали співпрацювати для усунення прикордонних бар'єрів у сфері транспорту. Частиною цієї роботи було просування можливостей транскордонних перевезень наддовгими дорожніми транспортними засобами довжиною понад 25,25 метра.

Як повідомляє урядовий портал Швеції regeringen.se, тема вивчена, проаналізована та підготовлено спільний технічний звіт щодо юридичної зміни та гармонізації правил країн відносно довжини та дозволу нових комбінацій транспортних засобів. Постала необхідність інтегрувати нормативну базу Данії з еквівалентними технічними вимогами, що діють у Швеції.

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Нагадаємо, Швеція з 2023 року дозволяє рух вантажних автомобілів довжиною до 34,5 метра на визначеній дорожній мережі, а з початку 2024 року Данія проводить випробування транспортних засобів довжиною до 32 метрів, що працюють на спеціальному маршруті.

Обидві країни також повинні затвердити номерні знаки транспортних засобів іншої країни, які вказують на те, що транспортний засіб є наддовгим.

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Нині ситуація тут трохи контрастна, але піддається коригуванню. Данські автопоїзди не дозволено керувати у Швеції, оскільки вони не відповідають усім технічним вимогам щодо доступності на поворотах та на слизьких дорогах, а шведські автопоїзди загалом занадто довгі порівняно з правилами Данії.

Шведський уряд доручив транспортному агентству Швеції опрацювати висновки звіту від імені Швеції.

"Ми маємо забезпечити тісну співпрацю в майбутньому розвитку нормативно-правових актів щодо довших вантажівок, щоб ми сприяли транскордонним перевезенням, а не перешкоджали їм", – заявив міністр інфраструктури та житлово-комунального господарства Андреас Карлсон.