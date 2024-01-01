Транспортная сделка года: за что заплатили 14 млрд евро

Немецкая государственная железная дорога после многолетних мытарств все-таки продала свою DB Schenker. На последнем раунде предпродажных переговоров лакомый кусок взялись оттяпать себе два потенциальных покупателя – датская DSV и люксембургско-голландская инвестиционная компания CVC Capital Partners.

Повезло DSV, которая выиграла переговоры и смогла взять на себя контроль. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои немецкие источники.

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В ближайшие дни будет подписан предварительный договор, который предусматривает цену примерно 14 миллиардов евро. Кроме того, вся сделка должна будет получить несколько окончательных одобрений, в том числе от наблюдательного совета Немецких государственных железных дорог, правительства Германии, немецкого парламента и немецких профсоюзов. Поэтому весь процесс поглощения может длиться долго.

После поглощения DB Schenker новый владелец в лице DSV получит примерно 1,8 тыс. филиалов по всему миру, в которых работает более 70 000 человек, и огромный транспортный парк.

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Железная дорога продала свое подразделение в стремлении покрыть свои долги, достигшие под 30 млрд евро. Между тем DSV, солидно потратившись, не прогадала и купила себе курочку, несущую золотые яйца.