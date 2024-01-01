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Транспортна угода року: за що заплатили 14 млрд євро

Транспортна галузь Європи може отримати подвійного гіганта: німецьку логістичну компанію DB Schenker поглинає її данський конкурент DSV. Якщо це станеться, величезна частина європейських транспортних перевезень буде в одних руках.
Угода на 14 млрд євро стала найкрупнішою в транспортному секторі Європи за останні 10 років - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

Тепер DSV матиме в своїх руках чи найбільше європейських замовлень

Валентин Ожго
logo12 вересня, 21:10
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Німецька державна залізниця після кількарічних митарств все-таки продала свою DB Schenker. На останньому раунді передпродажних переговорів ласий шмат взялися відтяти собі два потенційні покупці – данська DSV і люксембурзько-голландська інвестиційна компанія CVC Capital Partners.

Пощастило DSV, яка виграла переговори й змогла взяти на себе контроль. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на свої німецькі джерела.

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Найближчими днями буде підписано попередній договір, який передбачає ціну приблизно 14 мільярдів євро. Крім того, вся операція повинна буде отримати кілька остаточних схвалень, у тому числі від наглядової ради Німецьких державних залізниць, уряду Німеччини, німецького парламенту та німецьких профспілок. Тому весь процес поглинання може тривати довго.

Після поглинання DB Schenker новий власник в особі DSV отримає приблизно 1,8 тис. філії по всьому світі, в яких працює понад 70 000 людей, і величезний транспортний парк.

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Залізниця продала свій підрозділ у прагненні покрити свої борги, що сягнули під 30 млрд євро. Тим часом DSV, солідно потратившись, не прогадала й купила собі курочку, що несе золоті яйця.

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