Транспортна угода року: за що заплатили 14 млрд євро

Німецька державна залізниця після кількарічних митарств все-таки продала свою DB Schenker. На останньому раунді передпродажних переговорів ласий шмат взялися відтяти собі два потенційні покупці – данська DSV і люксембурзько-голландська інвестиційна компанія CVC Capital Partners.

Пощастило DSV, яка виграла переговори й змогла взяти на себе контроль. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на свої німецькі джерела.

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Найближчими днями буде підписано попередній договір, який передбачає ціну приблизно 14 мільярдів євро. Крім того, вся операція повинна буде отримати кілька остаточних схвалень, у тому числі від наглядової ради Німецьких державних залізниць, уряду Німеччини, німецького парламенту та німецьких профспілок. Тому весь процес поглинання може тривати довго.

Після поглинання DB Schenker новий власник в особі DSV отримає приблизно 1,8 тис. філії по всьому світі, в яких працює понад 70 000 людей, і величезний транспортний парк.

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Залізниця продала свій підрозділ у прагненні покрити свої борги, що сягнули під 30 млрд євро. Тим часом DSV, солідно потратившись, не прогадала й купила собі курочку, що несе золоті яйця.